Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр

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Сборная России завершила второй соревновательный день Европейских игр 2019 года вМинске на первом месте в медальном зачете, сообщает «Советский спорт».

Россияне в субботу завоевали 18 наград — девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые. Второе место занимает команда Белоруссии (4, 2, 8), замыкает тройку лучших сборная Грузии (3, 3, 4).

Медали высшей пробы сегодня пришли в зачет сборной России из спортивной гимнастики, художественной гимнастики, стрельбы, самбо и дзюдо.

Ранее глава ОКР поздравил российских стрелков с золотыми медалями.