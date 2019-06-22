Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр
Сборная России завершила второй соревновательный день Европейских игр 2019 года вМинске на первом месте в медальном зачете, сообщает «Советский спорт».
Россияне в субботу завоевали 18 наград — девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые. Второе место занимает команда Белоруссии (4, 2, 8), замыкает тройку лучших сборная Грузии (3, 3, 4).
Медали высшей пробы сегодня пришли в зачет сборной России из спортивной гимнастики, художественной гимнастики, стрельбы, самбо и дзюдо.
Ранее глава ОКР поздравил российских стрелков с золотыми медалями.