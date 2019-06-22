У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии

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В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает «Советский спорт».

Во время самого взвешивания и дуэли взглядов все было относительно спокойно, однако конфликт возник уже тогда, когда Малиньяджи покидал сцену. В этот момент Лобов принялся разворачивать флаги России и Ирландии, с которыми выходит на поединки, а представители команды бывшего боксера попытались вырвать у него полотна. Драки удалось избежать.

Встреча Малиньяджи и Лобова на турнире Bare Knuckle FC пройдет в ночь на 23 июня.

Ранее сообщалось, что бой Малиньяджи и Лобова состоится в условиях повышенной безопасности.