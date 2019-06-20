«Краснодар» объявил о переходе игрока сборной Нидерландов
Полузащитник сборной Нидерландов и «Фейенорда» Тонни де Вильена перешел в «Краснодар», сообщает РИА «Новости».
Как отмечается на сайте российской команды, в футболистом подписано долгосрочное соглашение. Игрок прибудет в расположение клуба на сборе в Австрии.
В прошедшем сезоне 24-летний де Вильена принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей. В составе сборной Нидерландов он сыграл 15 встреч.
«Краснодар» по итогам прошедшего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) занял третье место в турнирной таблицы и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что футболист «Краснодара» может выбыть из-за травмы до конца года.