Мишеля Платини освободили из-под стражи

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Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини освобожден из-под стражи во Франции, сообщает Sport24.

Об этом объявил AFP.

Платини был задержан 18 июня в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира 2022 года. Право принимать мундиаль получил Катар. Расследование касается встречи, которая произошла за месяц до выборов места проведения ЧМ.

Чемпионат мира в Катаре должен стать первым в истории, который пройдет на Ближнем Востоке. Даты проведения турнира — с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее в РФС оценили вероятность переноса ЧМ-2022 из Катара после ареста Платини.