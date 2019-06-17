Зеппельт прокомментировал допинг-скандал в Чувашии

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Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт прокомментировал допинг-скандал, который произошел в Чувашии, передает «Советский спорт».

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило ряд нарушений в одном из спортивных училищ республики. Сообщается, что будут открыты 33 дела в связи с возможным нарушением антидопинговых правил.

«33 российских спортсмена под подозрением в употреблении допинга. Расследование опубликовано РУСАДА. Интересное развитие ситуации. О чем это говорит? 1) допинговая культура не исчезла. 2) Доверие означает также умение поставить проблему и предпринять серьезные меры по ее решению», - написал Зеппельт в Твиттере.

Именно немецкий журналист стал автором фильма о допинге в России.

Ранее Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии.