Адвокат сообщил о сроках этапирования Кокорина и Мамаева
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил о приблизительных сроках этапирования футболиста в колонию, передает «Спорт-Экспресс».
Мамаев, а также нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий в скором времени должны быть переведены из СИЗО в колонию.
«Сначала должно поступить постановление, потом, в течение недели-двух будет решаться, куда их будут этапировать. В любом случае, по правилам ФСИН, информация о том, куда отправили осужденных, станет известна после того, как они прибудут в место для отбытия заключения. До этого момента информация не разглашается», — заявил Бушманов.
13 июня суд оставил без изменения сроки наказания для футболистов.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» не изменил решения по контракту Мамаева.