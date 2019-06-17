Адвокат сообщил о сроках этапирования Кокорина и Мамаева

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил о приблизительных сроках этапирования футболиста в колонию, передает «Спорт-Экспресс».

Мамаев, а также нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий в скором времени должны быть переведены из СИЗО в колонию.

«Сначала должно поступить постановление, потом, в течение недели-двух будет решаться, куда их будут этапировать. В любом случае, по правилам ФСИН, информация о том, куда отправили осужденных, станет известна после того, как они прибудут в место для отбытия заключения. До этого момента информация не разглашается», — заявил Бушманов.

13 июня суд оставил без изменения сроки наказания для футболистов.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не изменил решения по контракту Мамаева.