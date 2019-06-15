Глушаков прошел медосмотр со «Спартаком»
Капитан и хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков прошел медицинское обследование вместе с игроками столичной команды, сообщает «Чемпионат.com».
После скандала с опубликованными в Сети личными переписками футболиста, в которых он настраивает игроков против экс-тренера клуба Массимо Каррера.
«Все в рабочем режиме», — заявил 32-летний футболист после прохождения медобследования.
Ожидалось, что Глушаков покинет стан красно-белых ближайшим летним трансферным окном.
В завершившемся сезоне футболист принял участие в 18 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), став автором трех голов.
Контракт Глушакова со «Спартаком» рассчитан до 2020 года.
Ранее сообщалось, что Глушаков ответил на вопрос о будущем в «Спартаке».