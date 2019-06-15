Загитова исполнила показательный номер под любимую песню Медведевой
Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила новый показательный номер на шоу Fantasy on Ice в Японии, сообщает РИА «Новости».
Новая программа была исполнена под композицию Билли Айлиш «Bad Guy».
Ранее хореограф россиянки Даниил Глейхенгауз рассказал, что Загитова в новом сезоне будет катать показательную программу под эту песню.
Фанаты другой фигуристки Евгении Медведевой обвинили Глейхенгауза и Загитову в плагиате. На это повлияли слова самой Медведвой в одном из интервью, заявившей, что песня «Bad Guy» является ее любимой.