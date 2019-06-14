Российский спортсмен дисквалифицирован за допинг
Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал чемпиона России по маунтинбайку Ивана Селедкова за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Как сообщает пресс-служба организации, в допинг-пробе 36-летнего россиянина, взятой 5 мая, найден метенолон.
Селедков завоевал золото чемпионата России в 2018 году на турнире в Чебоксарах.
Ранее сообщалось, что российский чемпион мира по гребле на байдарках Олег Жестков был наказан за нарушение антидопинговых правил.