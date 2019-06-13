Кокорин выступил во время апелляционного заседания

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Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин выступил во время рассмотрения апелляции на приговор по делу о двух драках в центре Москвы с его участием, сообщает «Советский спорт».

Заседание проходит сегодня, 13 июня.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию из суда.

«Мы просим справедливости. Хочется, чтобы все, что здесь происходит, и все те люди, которые отвечают за наши судьбы разобрались во всем, основываясь на Уголовном Кодексе Российской Федерации», — заявил футболист.

8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор по делу об участии в двух драках в центре столицы игрока «Зенита» Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, которых осудили на полтора года и на год и пять месяцев тюремного заключения соответственно.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Кипра оценил игру команды России.