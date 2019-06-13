Дворкович поделился мнением о шансах Дзюбы побить рекорд Кержакова

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Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович поделился мнением о шансах нападающего сборной России Артема Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова по забитым мячам за национальную команду, передает Sport24.

На счету Дзюбы. который выступает за «Зенит», 20 забитых мячей за сборную. Кержаков за всю свою карьеру смог оформить на десять мячей голов больше.

«Что касается Дзюбы, главное, что он сейчас ведет за собой сборную и играет в ней очень большую роль, критичную для настроения. Видно, как у ребят горят глаза и как они бегут вперед до самой последней минуты матча. Думаю, у него есть все шансы побить рекорд Кержакова и стать лучшим бомбардиром сборной», — заявил Дворкович.

В двух матчах отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, которые состоялись 8 и 11 июня сборная России победила Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0).

Ранее Дзюба высказался о возможном переходе в английский клуб.