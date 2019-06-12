В МВД прокомментировали инцидент с пьяным вратарем сборной России
В управлении на транспорте МВД по ЦФО подтвердили задержание вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.
Лунев был задержан и доставлен в отделение полиции воздушной гавани, где против него составили протокол о мелком хулиганстве, после чего отпустили.
В крови голкипера на медосвидетельствовании спустя нашли 0,77 промилле. Вчера в Нижнем Новгороде сборная России проводила матч отборочного этапа Чемпионата Европы 2020 года против сборной Кипра.
«Зенит» пока не прокомментировал ситуацию.
Ранее Лунев заявил, что устал праздновать чемпионство «Зенита».