В МВД прокомментировали инцидент с пьяным вратарем сборной России

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В управлении на транспорте МВД по ЦФО подтвердили задержание вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.

Лунев был задержан и доставлен в отделение полиции воздушной гавани, где против него составили протокол о мелком хулиганстве, после чего отпустили.

В крови голкипера на медосвидетельствовании спустя нашли 0,77 промилле. Вчера в Нижнем Новгороде сборная России проводила матч отборочного этапа Чемпионата Европы 2020 года против сборной Кипра.

«Зенит» пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее Лунев заявил, что устал праздновать чемпионство «Зенита».