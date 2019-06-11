Сборная России ведет после первого тайма в матче с Кипром
В Нижнем Новгороде завершился первый тайм встречи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между Россией и Кипром, сообщает «Советский спорт».
Счет на 38 минуте матча открыл полузащитник «Ростова» Алексей Ионов.
После трех матчей сборная России занимает второе место в группе I, имея в своем активе шесть очков. Киприоты с тремя очками занимают пятое место.
Следующий матч россияне проведут 6 сентября против команды Шотландии.
Ранее Денис Черышев обратился к болельщикам и футболистам сборной России.