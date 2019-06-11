Тихонов назвал враньем сведения Родченкова о коррупции в биатлоне

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новые данные о сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов, сообщает Sport24.

Родченков заявлял, что Александру Тихонову известно о факте передачи российской стороной большой суммы денег бывшему главе IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю Николь Реш на сокрытие положительных допинг-проб российских биатлонистов.

«У меня с Бессебергом были самые враждующие отношения. Я его с трибуны называл пьяницей и развратником, ругал его за многие вопросы. Я могу сказать, что Кравцов не имел никаких отношений с Бессебергом. Девяносто процентов допинга приходится на период Кущенко, Майгурова, Барнашова и Пака. Кто организовывал Бессебергу досуг и все остальное? » — рассказал Тихонов.

Также он отметил, что Родченков все соврал.

«После дурдома назначают на такую должность… В какой стране это допустимо? Только в России. Над нами смеялся весь мир», — добавил прославленный биатлонист.

Ранее сообщалось, что Родченков предоставил новые сведения о коррупции в биатлоне.