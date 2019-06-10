Представитель уполномоченного по правам человека РФ посетит апелляцию Кокорина и Мамаева

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Представитель уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой посетит судебное заседание Мосгорсуда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, где будет рассмотрена апелляция защиты спортсменов. Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на адвоката Мамаева Игоря Бушманова.

Рассмотрение жалобы на приговор будет рассмотрено 13 июня.

«Мы к процессу готовы. Я искренне надеюсь, что нас, обращаясь к спортивной терминологии, не будут засуживать. Недавно нам сообщили, что на основании моего обращения заседание посетит представитель уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Так что, если будет вынесено решение, которое нас не устроит, уполномоченный может подключиться в дальнейшем к кассационному обжалованию. У нее такие полномочия в соответствии с федеральным законом имеются», — сообщил адвокат Мамаева.

8 мая Пресненский суд Москвы признал виновными игрока петербургского «Зенита» Кокорина и хавбека «Краснодара» Мамаева в участии в двух драках в центре столицы.

Форварда сине-бело-голубых и его брата Кирилла приговорили к полутора годам лишения свободы, игрока «Краснодара» осудили на год и пять месяцев колонии общего режима.

Ранее выпавшая из окна свидетель по делу Кокорина и Мамаева показала первое фото.