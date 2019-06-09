Фергюсон одержал досрочную победу над Серроне на UFC 238

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Американский боец Тони Фергюсон в поединке на UFC 238 одержал победу над соотечественником Дональдом Серроне, сообщает «Советский спорт».

Бой продлился два раунда, за которые оба спортсмена пропустили и нанесли множество ударов. Во втором отрезке поединка глаз Серроне сильно заплыл и лишил его возможности видеть, из-за чего судья принял решение остановить поединок. Фергюсону была присуждена победа техническим нокаутом.

Болельщики были недовольны результатом поединка, из-за чего свистели так, что Фергюсон некоторое время не мог даже дать интервью. Следующим соперником Тони может стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, который в сентябре проведет защиту титула с бою с Дастином Порье.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238.