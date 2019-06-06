Вице-президент ФИФА арестован по подозрению в коррупции
Глава африканского футбола, а также вице-президент Федерации мирового футбола (ФИФА) Ахмад Ахмад был задержан в Париже, сообщает «Советский спорт».
По информации AP, Ахмад был вызван на допрос в связи с расследованием по делу о коррупции, которое проводится полицией Франции.
Сообщается, что задержание главы футбола может быть связано с некоторыми нарушениями в сделках конфедерации с производителями футбольной формы.
Например, в этом году был расторгнут контракт с одним из известных мировых спортивных брендов.
Ситуацию уже прокомментировал президент ФИФА Джанни Инфантино.
«Я знаю, что есть некая турбулентность. Однако считаю нужным призвать вас в этот тяжелый для всех момент сохранять хладнокровие и дух солидарности. Пожалуйста, постарайтесь находить решения, а не проблемы», — заявил он.
Ранее сообщалось, что конгресс ФИФА почтил минутой молчания Леннара Юханссона