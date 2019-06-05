«ПСЖ» объявил об уходе Буффона
Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон покидает парижский клуб, передает «Советский спорт».
Об этом сообщил официальный «твиттер» клуба.
«Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный партнер по команде. Желаем тебе всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все, Джанлуиджи Буффон», — говорится в заявлении «ПСЖ».
Буффон пополнил «ПСЖ» летом прошлого года. Он перешел на правах свободного агента из «Ювентуса» — контракт прославленного стража ворот был рассчитан как раз до нынешнего лета.
О том, где продолжит карьеру итальянец, пока не сообщается.
Ранее «Лион» отреагировал на слухи о продаже Менди в «Реал».