Месси раскритиковал «Реал» за трансфер Роналду

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о трансфере форварда Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус», передает «Советский спорт».

«Когда начался сезон, я уже говорил об этом, и в Мадриде кое-кто разозлился из-за моих слов. Но это правда, как можно отпустить такого игрока, который забивает по 50 голов за сезон», — цитирует Месси Marca.

По мнению аргентинца, из-за ухода Роналду «Реал» настиг кризис.

«Конечно, Ла Лига скучает по нему, потому что топовые игроки делают турнир более конкурентоспособным. Это правда, что это было хорошее время, когда он был здесь, потому что мы оба стремились к самосовершенствованию из года в год. Но сейчас я думаю, что у меня все хорошо», — отметил Месси.

Ранее аргентинец поделился мнением о выступлении на чемпионате мира 2018 года.