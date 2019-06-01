Лидеров «Барселоны» посадят на скамейку из-за неудач команды
В стартовом составе «Барселоны» в следующем сезоне могут произойти значительные изменения, сообщает «Советский спорт».
Как стало известно Marca, руководство каталонского клуба попросит тренерский штаб урезать игровое время для некоторых лидеров команды, включая нападающего Луиса Суареса и защитника Жерара Пике. Уругвайцем боссы «Барселоны» недовольны из-за его повышенной травматичности в последнее время, а Пике в связи с неудачами команды в прошедшем сезоне.
Отмечается, что подобная участь может коснуться еще одного защитника Жорди Альбу.
Ранее сообщалось, что в «Барселоне» недовольны дружбой тренера с игроками.