Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи
Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает «Советский спорт».
Как отмечается на сайте Tennis Integrity Unit (TIU), также она была оштрафована на $20 тыс.
«Расследование установило, что Плоскина познакомила другую спортсменку с человеком, который предлагал материальное вознаграждение за согласие сыграть матч с определенным исходом. Преступление произошло в октябре 2016 года», — говорится в заявлении на сайте TIU.
Также Плоскина признана виновной в том, что не сообщила о коррупции и не стала сотрудничать со следствием
Перед пожизненным отстранением украинка занимала в женском одиночном рейтинге 821-е место.
Ранее сообщалось, что «Валенсию» подозревают в участии в договорных матчах.