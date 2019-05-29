Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи

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Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает «Советский спорт».

Как отмечается на сайте Tennis Integrity Unit (TIU), также она была оштрафована на $20 тыс.

«Расследование установило, что Плоскина познакомила другую спортсменку с человеком, который предлагал материальное вознаграждение за согласие сыграть матч с определенным исходом. Преступление произошло в октябре 2016 года», — говорится в заявлении на сайте TIU.

Также Плоскина признана виновной в том, что не сообщила о коррупции и не стала сотрудничать со следствием

Перед пожизненным отстранением украинка занимала в женском одиночном рейтинге 821-е место.

Ранее сообщалось, что «Валенсию» подозревают в участии в договорных матчах.