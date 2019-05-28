В Госдуме отреагировали на видео Кузнецова с наркотиками
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, члена правления Федерации хоккея России (ФХР) Михаил Дегтярев высказался о скандальным видео с участием хоккеиста Евгения Кузнецова, передает Sport24.
27 мая в социальных сетях появилось видео, участником которого стал нападающий сборной России. Он сидит в холле отеля, а на столе лежат дорожки белого порошка.
«Ситуация похожа на провокацию. Если учесть время появления видео в сети, можно предположить, что успехи сборной России на чемпионате мира и отечественного хоккея в целом не дают покоя завистникам и конкурентам. Жаль, что подобного рода вбросы в нужное время, столь популярные в иных видах спорта, стали появляться хоккейном сообществе», — заявил Дегтярев.
Сам Кузнецов заявил, что это видео было снято летом 2018 года, но наркотики не употреблял.