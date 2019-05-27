Боец UFC избил жену и похитил ребенка

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алекс Оливейра избил бывшую жену и похитил ребенка в Рио-де-Жанейро, сообщает «Советский спорт».

По информации Globo, инцидент произошел 25 мая. Спортсмен пытался увидеться со своим пятимесячным ребенком, однако экс-супруга отказала ему. Оливейра избил девушку, выломал дверь, забрал ребенка и уехал с ним на мотоцикле.

Отмечается, что, проехав несколько километров, он оставил ребенка на обочине и скрылся в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что боец UFC пострадал от гранаты.