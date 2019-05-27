Дзюба выложил эмоциональное видео с чемпионского заплыва «Зенита»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/657/12313657/RIAN_5855182.HR-pic905-895x505-84897.jpg">

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме видео с чемпионского заплыва сине-бело-голубых по каналам Санкт-Петербурга, передает «Советский спорт».

Вместе с фанатскими судами сине-бело-голубые прошли по рекам и каналам, после чего поднялись на сцену ежегодного фестиваля «Классика на Дворцовой».

Сергей Семак поздравил болельщиков с Днем города, а затем вручил исполняющему обязанности мэра Санкт-Петербурга Андрею Беглову мяч, с помощью которого Себастьян Дирусси смог забить дважды в ворота «Енисея».

«Зенит» досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что голкипера «Зенита» Андрея Лунева напрягает празднование чемпионства.