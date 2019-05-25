Плющенко поделился эмоциями от пережитого землетрясения в Японии
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился эмоциями от пережитого землетрясения, которое произошло в Японии, передает «Советский спорт».
«Сегодня на моем номере в шоу Fantasy On Ice начались толчки землетрясения.
Я езжу в Японию 21 год и впервые на льду почувствовал толчки в четыре балла, мое выступление в городе Макухари перенесли на 30 минут. И такое бывает… Спасибо моим японским болельщикам за поддержку», — написал Плющенко в инстаграме.
Ранее двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева поделилась с подписчиками подробностями инцидента в Японии.