«Арсенал» звонил болельщикам в попытке поднять продажи билетов на финал Лиги Европы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/101/12098101/DunQOCmXcAEpY-8-pic905-895x505-83767.jpg">

Лондонский «Арсенал» обзванивал болельщиков в попытке реализовать билеты на финальный матч Лиги Европы, передает «Советский спорт».

Как сообщает The Sun, руководство английского клуба заметило слабую динамику продаж на игру, поэтому было решено разослать болельщикам письма по электронной почте, чтобы привлечь большее количество зрителей.

Один из обладателей абонемента удивился такой рассылке.

«Если честно, я думал, что это была какая-то шутка. Тот факт, что они не могут продать такое небольшое количество билетов, показывает, что этот финал — просто фарс», — сказал он.

Также в СМИ появилась информация о том, что командам-участницам финала ЛЕ нужно будет вернуть УЕФА в общей сложности около 6 тыс. билетов на заключительный матч «Арсенал» — «Челси» в Баку.

к таким мерам клубам придется прибегнуть в связи с тем, что в общей сложности на игру было продано всего лишь 3,5 тыс. и 2 тыс. билетов соответственно. Тогда как УЕФА выделил клубам-финалистам по 5,8 тыс. билетов — это менее 10% от общей вместимости стадиона в Баку.

Ранее пресс-секретарь МИДа Азербайджана заявила, что ситуация с Генрихом Мхитаряном — провокация.