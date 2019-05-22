Кучеров не смог стать лучшим бомбардиром группового этапа ЧМ-2019

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Нападающий сборной России Никита Кучеров не смог стать лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира по хоккею, сообщает «Советский спорт».

По итогам заключительных матчей группового раунда лучшим бомбардиром стал форвард сборной Швеции Вильям Нюландер, записавший на свой счет 17 (5+12) очков. По этому показателю он обошел Кучерова, на счету которого 15 (6+9) очков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия.

Ранее сообщалось, что определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею.