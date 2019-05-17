Макгрегор сделал неоценимый подарок для бездомных ирландцев

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Конор Макгрегор, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, отметился очень достойным поступком, передает «Советский спорт».

Звезда спорта построил бесплатное жилье для бездомных ирландских семей.

«Это мое первое строительство. У нас восемь домов на финальной стадии. Эти дома предназначены для семей из Дублина, которые не имеют собственного жилья и вынуждены жить в отелях. Ждать осталось недолго. После бури выходит солнце! Сегодня прогулялся по району, встретился с соседями, и осознание того, что скоро здесь будут жить семьи, восстанавливающие свою жизнь и создающие свои воспоминания, наполняло меня гордостью! Ирландия навсегда!», — написал Макгрегор в Инстаграм.

Стоит отметить, что пока нет никакой информации о дате возвращения Конора в октагон.

В последнем своем поединке спортсмен в октябре 2018 года проиграл Хабибу Нурмагомедову.

Ранее чемпион мира Уайлдер рассказал о допинге в боксе.