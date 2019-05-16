Канада взяла верх над Францией на чемпионате мира
Сборная Канады победила Францию в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 5:2.
Героем встречи стал Энтони Манта — на счету канадца дубль.
ЧМ-2019. Группа А
Канада — Франция — 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
1:0 – Манта (Теодор, Сиверсон) – 08:19 (5x3),
2:0 – Нурс (Маршессо, Дюбуа) – 10:50 (5x5),
3:0 – Чирелли (Кутюрье, Райнхарт) – 16:15 (5x5),
3:1 – Флери (Шакиашвили, Гюттиг) – 36:13 (5x4),
3:2 – Реш – 42:55 (5x5),
4:2 – Манта – 48:36 (5x5),
5:2 – Стоун (Маршессо) – 50:27 (5x5).
Ранее Овечкин спас партнера по сборной от летевшей ему в лицо шайбы.