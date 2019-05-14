Адвокат Мамаева: падение Бобковой не повлияет на исход апелляции

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Адвокат игрока «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что инцидент, произошедший с главной свидетельницей по делу о двух драках с участием футболиста и форварда «Зенита» Александра Кокорина Екатериной Бобковой, никак не повлияет на исход апелляций, сообщает РИА «Новости».

Женщина упала с балкона гостинцы в Праге в ночь на 11 мая.

В настоящий момент она находится в состоянии искусственной комы.

«Бобкова уже дала показания, и суд учел их при вынесении приговора. Вообще, ничего особо существенного там не было. Все это есть на видеозаписях», - заявил правозащитник.

8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор по делу о двух драках в центре Москвы с участием Мамаева, Кокорина и его брата Кирилла.

Братьев Кокориных приговорили к полутора годам лишения свободы.

Мамаева осудили на один год и пять месяцев тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что появились подробности падения свидетельницы по делу о Кокорине и Мамаеве.