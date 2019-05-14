Адвокат Мамаева: падение Бобковой не повлияет на исход апелляции
Адвокат игрока «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что инцидент, произошедший с главной свидетельницей по делу о двух драках с участием футболиста и форварда «Зенита» Александра Кокорина Екатериной Бобковой, никак не повлияет на исход апелляций, сообщает РИА «Новости».
Женщина упала с балкона гостинцы в Праге в ночь на 11 мая.
В настоящий момент она находится в состоянии искусственной комы.
«Бобкова уже дала показания, и суд учел их при вынесении приговора. Вообще, ничего особо существенного там не было. Все это есть на видеозаписях», - заявил правозащитник.
8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор по делу о двух драках в центре Москвы с участием Мамаева, Кокорина и его брата Кирилла.
Братьев Кокориных приговорили к полутора годам лишения свободы.
Мамаева осудили на один год и пять месяцев тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что появились подробности падения свидетельницы по делу о Кокорине и Мамаеве.