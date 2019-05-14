Появились подробности падения свидетельницы по делу о Кокорине и Мамаеве

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Чешская полиция не обнаружила следов насильственных действий в отношении упавшей из окна гостинцы в Праге главной свидетельницы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает РИА «Новости».

О подробностях происшествия рассказал представитель районного отдела полиции города Трутнов Лукаш Винценц.

«Представители правоохранительных органов были вызваны в ночь на 12 мая в один из отелей курортного города Шпиндлерув-Млин. Как выяснилось, один из гостей, проживающих в номере на четвертом этаже, вышел на балкон покурить 11 мая примерно в 11 часов вечера. Позднее постоялица гостиницы была найдена лежащей на земле с многочисленными травмами. Девушку отправили в больницу города Градец-Кралове. Никаких следов насильственных действий в отношении пострадавшей полиция не обнаружила», - сказал Винценц.

Представитель чешской полиции отказался подтверждать или опровергать информацию о том, что пострадавшая — это Екатерина Бобкова, проходящая свидетельницей по делу о двух драках в центре Москвы с участием Кокорина и Мамаева.

Винценц добавил, что для уточнения этой информации нужно связаться с больницей, куда доставили пострадавшую.

В больнице раскрывать какую-либо информацию о пациентке отказались, сославшись на то, что такую информацию могут получить только родственники девушки.

Ранее сообщалось, что посольство РФ ждёт информацию о падении из окна свидетеля по делу Мамаева и Кокорина.