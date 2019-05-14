Легкоатлетка Ласицкене сдала девять допинг-проб с начала 2019 года

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене сдала девять допинг-тестов с января 2019 года, сообщает «Советский спорт».

Об этом сообщил муж спортсменки, которая специализируется на прыжках в высоту, Владас Ласицкас. Он также отметил, что все допинг-пробы оказались отрицательными.

«Регулярное обновление: российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене с января 2019 года сдала девять допинг-тестов: шесть проб мочи, две пробы на паспорт крови и одна проба крови на стероиды», — написал Ласицкас на своей странице в твиттере.

В марте 2019 года Ласицкене выиграла чемпионат Европы в помещении в Глазго.

Ранее обладательницу серебряной медали ОИ дисквалифицировали за допинг.