Британский боксер подписал контракт на бой с Ковалевым

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Британский боксер Энтони Ярд подписал контракт на поединок с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировали в команде британского спортсмена. Представитель Ярда сказал также, что поединок запланирован на 29 июня. Бой пройдет в России, конкретное место будет объявлено позднее.

Ярд в своей карьере ни разу не проиграл. Он провел 18 побед, в 17 поединках победил нокаутом. Ковалев провел 33 поединка, трижды проигрывал, и один бой закончился ничьей.

Ранее сообщалось, что на Красной площади устроят боксерские бои.