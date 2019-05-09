Малафееву не интересна тема с наказанием Кокорина
Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев не стал комментировать наказание для нападающего команды Александра Кокорина, передает News.ru.
На вопрос о Кокорине Малафеев ответил, что ему эта тема неинтересна.
8 мая суд приговорил Кокорина. его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого к срокам в колонии общего режима.
Кокорин получил 18 месяцев тюрьмы, однако из-за того того времени, что он провел в СИЗО, футболист выйдет на свободу через 7,5 месяцев.
Ранее боец Шлеменко заявил, что все в руках Кокорина и Мамаева.