Малафееву не интересна тема с наказанием Кокорина

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Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев не стал комментировать наказание для нападающего команды Александра Кокорина, передает News.ru.

На вопрос о Кокорине Малафеев ответил, что ему эта тема неинтересна.

8 мая суд приговорил Кокорина. его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого к срокам в колонии общего режима.

Кокорин получил 18 месяцев тюрьмы, однако из-за того того времени, что он провел в СИЗО, футболист выйдет на свободу через 7,5 месяцев.

Ранее боец Шлеменко заявил, что все в руках Кокорина и Мамаева.