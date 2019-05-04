Азмун, Барриос и Дриусси сыграют за «Зенит» против «Ахмата»
Тренерские штабы «Ахмата» и «Зенита» определились со стартовыми составами на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».
«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Аблае.
Запас: Гудиев, Родолфо, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Балай.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Шатов, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси.
Запас: Кержаков, Гойло, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Мусаев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Ригони.
Встреча пройдет 4 мая в Грозном в 16:30 по московскому времени.
Стоит отметить, что «Зенит» с 57 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Ахмат» с 35 баллами идет десятым.
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