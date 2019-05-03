Овечкин: неправильно говорить о нежелании играть с Малкиным

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Форвард сборной России Александр Овечкин рассказал о целесообразности использования их в одном звене с Евгением Малкиным на стартующем 10 мая чемпионате мира — 2019.

Турнир пройдет в Словакии.

«Соскучился ли я по сборной? Конечно! В прошлом году, как вы знаете, я, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов были заняты. Хорошо, что для нас в итоге все так закончилось. По сборной соскучился. Смотрели и переживали за нее. Как переключиться с Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на сборную? Сейчас стало лучше. У нас здесь все на профессиональном уровне, входим в ритм. Будем привыкать к размеру площадки.

Малкин сказал, что не надо нас ставить в одно звено, раз раньше не особо получалось? Если Малкин сказал, значит так и есть. Неправильно говорить, что я не хочу играть с Женей. В игре и на льду могут быть разные ситуации. Все будет зависеть от тренерского решения», — цитирует Овечкина «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что Кучеров не ожидал дисквалификации в матче против «Коламбуса».