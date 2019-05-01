Отец Хабиба не теряет надежды получить визу США
Тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов все еще планирует подавать документы на американскую визу.
Об этом специалист сообщил в интервью каналу Octagon TV.
«Буду пробовать еще раз подавать документы на американскую визу. Буду биться, стараться до последнего», — не теряет надежды Нурмагомедов-старший.
Стоит отметить, что из-за проблем с въездом в страну тренер не может находиться в углу сына во время турниров, проходящих на территории США.