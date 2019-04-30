Тренер «Ливерпуля» назвал лучшего футболиста в мире

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о нападающем каталонской «Барселоны» Лионеле Месси, передает «Советский спорт».

Своим мнением глава английского клуба решил поделиться в преддверии полуфинального матча Лиги чемпионов с сине-гранатовые. По словам Клоппа, форвард испанского клуба — лучший футболист из всех, кого он видел.

«Я бы сказал, что Месси — лучший из футболистов, кого я видел. А я ведь тренировал многих сильных футболистов. Мой отец всегда говорил, что лучший — это Пеле, но я был слишком юн, чтобы видеть, как он играет», - цитирует руководителя «Ливерпуля» пресс-служба УЕФА.

Ранее Клопп заявил, что не боится поражений.