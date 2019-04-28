Хабиб Нурмагомедов подрался с медведем
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов провел «спарринг» с медведем, сообщает РИА «Новости».
В социальной сети появилось видео, на котором Нумагомедов «сражается» с животным, которое привязано на цепи.
Сейчас действующий чемпион UFC в легком весе отбывает дисквалификацию из-за драки после боя с Конором Макгрегором, когда Нурмагомедов победил, применив удушающий прием.
Следующим соперником россиянина станет американец Дастин Порье. Поединок пройдет в сентябре этого года.
Ранее тренер Хабиба рассказал об автовождении в Махачкале.