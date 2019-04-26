Тренер Хабиба рассказал об автовождении в Махачкале
Наставник непобежденного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), тренер американского зала АКА Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о своем пребывании в Махачкале, передает «Советский спорт».
«Совершили сумасшедший заезд в горы прямо на «Мерседесе». Меня на переезде остановили полицейские за непристегнутый ремень.
Когда сказал, что я тренер Хабиба Нурмагомедова из США – широко улыбнулись и пропустили», – написал специалист в инстаграме.
Стоит отметить, что Мендес проведет в Дагестане три недели, чтобы ознакомиться с деталями тренировок местных бойцов.
Ранее троим полицейским предъявлены обвинения в избиении отца чемпиона ММА.