Тренер Хабиба рассказал об автовождении в Махачкале

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Наставник непобежденного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), тренер американского зала АКА Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о своем пребывании в Махачкале, передает «Советский спорт».

«Совершили сумасшедший заезд в горы прямо на «Мерседесе». Меня на переезде остановили полицейские за непристегнутый ремень.

Когда сказал, что я тренер Хабиба Нурмагомедова из США – широко улыбнулись и пропустили», – написал специалист в инстаграме.

Стоит отметить, что Мендес проведет в Дагестане три недели, чтобы ознакомиться с деталями тренировок местных бойцов.

Ранее троим полицейским предъявлены обвинения в избиении отца чемпиона ММА.