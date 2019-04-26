<img src="//img.gazeta.ru/files3/898/12271898/RTS2FEAO-pic905-895x505-98779.jpg">

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подтвердил свое участие в чемпионате мира — 2019, сообщает ТАСС.

По информации из официального твиттера сборной России по хоккею, на мировое первенство в составе национальной команды помимо Овечкина также приедут игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а также форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов и защитник «Торонто Мейпл Лифс» Никита Зайцев.

Зайцев присоединится к сборной 5 мая, из-за того, что будет долечить травму, полученную в матче Кубка Стэнли.

Также в чемпионате мира примут участие игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров, а также форвард Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») и нападающий Никита Гусев («Вегас Голден Найтс»).

Мировое первенство пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Латвии во второй игре Еврочелленджа.