Дзюба сравнил победу над «Краснодаром» с эмоциями от игры на ЧМ

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после победы над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА «Новости».

Встреча завершилась со счетом 3:2. Дзюба прервал свою голевую засуху, которая длилась с осени прошлого года. Форвард оформил дубль, причем один из его забитых мячей принес команде победу в компенсированное время.

«Хочу сказать спасибо всем партнерам. Мы продемонстрировали командный дух. По ощущениям я испытал то, что было на чемпионате мира. Честно. Я боялся, что больше не испытаю таких эмоций, как на чемпионате мира, но сегодня это произошло. Я обожаю этот стадион, газон, атмосферу. Это мой любимый стадион», - приводит слова Дзюбы официальный сайт клуба.

Ранее Семак высказался о драке игроков «Краснодара» и «Зенита».