Драка футболистов «Зенита» и «Краснодара» попала на видео

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Футболисты «Краснодара» и петербургского «Зенита» устроили драку во время матча 24-го тура чемпионата России, передает «Советский спорт».

В концовке встречи полузащитник сине-бело-голубых Магомед Оздоев повредил голеностоп и упал на газон в штрафной «Зенита». Капитан «Краснодара» Александр Мартынович выразил недовольство попыткой соперника потянуть время при счете 2:1 в пользу петербургского клуба. В результате между игроками произошла потасовка, которая перешла к скамейке запасных.

Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом» завершилась со счетом 3:2 в пользу петербургского клуба. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился эмоциями от победы над «Краснодаром».