Хабиб заявил о намерении отобрать временный пояс у Порье в сентябре

<img src="//img.gazeta.ru/files3/759/12301759/qw-pic905-895x505-62219.jpg">

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет забрать временный пояс у американца Дастина Порье, передает РИА «Новости».

До этого представитель США одолел соотечественника Макса Холлоуэя и стал обладателем временного титула в легком весе.

«Порье выиграл временный пояс, у меня – настоящий. Надо забирать у него этот новый пояс. Это единственное, что привлекает меня в этом бою. Это очень сильный соперник, который победил многих. Нельзя его недооценивать. Я никогда не выбирал соперников. Кого дадут, с тем и буду драться. Сейчас идет процесс переговоров. С UFC это всегда сложно. У меня тоже есть свои принципы. Надеюсь, в сентябре эти переговоры закончатся, и я подерусь с Порье», — заявил Нурмагомедов.

После поединка американцев президент UFC Дана Уайт подтвердил, что обладатель временного пояса встретится с российским спортсменом.

Ранее отец Хабиба назвал одно условие для реванша с Макгрегором.