Сульшер: «Манчестер Юнайтед» должен стремиться к уровню «Барселоны»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итог ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны», передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу испанской команды, что позволило «Барселоне» выйти в полуфинал турнира.

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Отдельно специалист отметил капитана каталонцев Лионеля Месси, который оформил дубль за четыре минуты. Он сумел поразить ворота Давида де Хеа на 16-й и 20-й минутах.

«Должен признать, что Лионель Месси — топ-игрок, и он, конечно же, был определяющим. После 0:2 в самом начале игра по сути была завершена.

Нам нужно стремиться достичь уровня «Барселоны». Нам это по силам, но впереди очень много работы. Если мы хотим выйти на истинный уровень «Манчестер Юнайтед» и вернуться к своим традициям, мы должны быть конкурентоспособными с «Барселоной», — сказал Сульшер в эфире BT Sport.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уступил в четырех гостевых матчах подряд впервые за 20 лет.