Свечников пошутил после нокаута от Овечкина в матче НХЛ

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Форвард «Каролины» Андрей Свечников высказался относительно драки с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным, передает «Советский спорт».

По словам пострадавшего, в его жизни бывали решения и похуже.

«Не самая худшая моя идея», — цитирует Свечникова NBC.

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Российские нападающие Овечкин и Свечников в первом игровом отрезке сцепились на льду. 33-летний Овечкин нокаутировал 19-летнего соперника. Свечникову помогли добраться до бортика медработники, позже в игру он не вернулся.

Ранее пострадавшего в драке с Овечкиным Свечникова обвинили в подстрекательстве.