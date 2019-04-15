Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает «Спорт-Экспресс».
Бой продлился три раунда, после которых Дацик был дисквалифицирован за запрещенные приемы. Отмечается, что блогер после победы не смог встать из-за боли в животе. Ему понадобилась помощь врачей.
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Дацик вышел на свободу в конце февраля 2019 года после 3,5 года колонии строгого режима в связи с нападением на публичный дом.
Ранее сообщалось, что на битве взглядов Дацик чуть не откусил сопернику нос.