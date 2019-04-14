«Реал» и «Барселона» заинтересованы в приобретении 17-летнего японца

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«Барселона», мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен» заинтересованы в приобретении нападающего «Токио» Такефусы Кубо, передает «Советский спорт».

Как сообщает Mundo Deportivo, в 2011 году игрок перешел в «Барселону», однако Международная федерация футбола (ФИФА) наложила санкции на каталонский клуб за сделку с несовершеннолетним игроком.

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Летом 2019 года Кубо исполнится 18 лет и он сможет вернуться в Европу. С агентом футболиста уже контактировали представители клубов Старого Света.

Кубо принял участие в 27 матчах, в которых забил три мяча.

Ране сообщалось, что защитник «Барселоны» попал в сферу интересов туринского «Ювентуса».