«Вест Хэм» категорично высказался об антисемитских выкриках фанатов
«Вест Хэм» опубликовал заявление, в котором категорично высказался об антисемитских выкриках своих болельщиков, сообщает «Советский спорт».
Видео, которое было опубликовано в социальных сетях, снято перед матчем 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед» (1:2).
Клуб заявил, что группе этих фанатов будет запрещено посещать Олимпийский стадион и выездные матчи вместе с клубом.
«Нам отвратительно содержание видео, появившегося в социальных сетях. Мы принимаем незамедлительные меры, чтобы постараться установить личности нарушителей, чьи данные мы передадим в полицию.
Позиция «Вест Хэма» однозначна: в нашем клубе нет места такому поведению. Мы не хотим, чтобы такие люди ассоциировались с «Вест Хэмом». Им не рады в нашем клубе и в цивилизованном обществе», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте лондонского клуба.
Ранее сообщалось, что тренер «Манчестер Юнайтед» отказался от специального парковочного места.