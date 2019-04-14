«Вест Хэм» категорично высказался об антисемитских выкриках фанатов

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«Вест Хэм» опубликовал заявление, в котором категорично высказался об антисемитских выкриках своих болельщиков, сообщает «Советский спорт».

Видео, которое было опубликовано в социальных сетях, снято перед матчем 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

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Клуб заявил, что группе этих фанатов будет запрещено посещать Олимпийский стадион и выездные матчи вместе с клубом.

«Нам отвратительно содержание видео, появившегося в социальных сетях. Мы принимаем незамедлительные меры, чтобы постараться установить личности нарушителей, чьи данные мы передадим в полицию.

Позиция «Вест Хэма» однозначна: в нашем клубе нет места такому поведению. Мы не хотим, чтобы такие люди ассоциировались с «Вест Хэмом». Им не рады в нашем клубе и в цивилизованном обществе», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что тренер «Манчестер Юнайтед» отказался от специального парковочного места.