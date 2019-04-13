«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Московский «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Счет в матче в самом конце первого тайма открыл «Локомотив» благодаря удару Федора Смолова. «Ахмат» сравнял на 47-й минуте, отличился Раванелли. В составе «железнодорожников» также отличились Алексей Миранчук и Джефферсон Фарфан.
Эта победа позволила «железнодорожникам» подняться на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» и «Локомотив» назвали составы на матч РПЛ.
Чемпионат России. 32-й тур
«Ахмат» - -«Локомотив» — 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 — Смолов, 45+1; 1:1 — Раванелли, 47; 1:2 — Миранчук, 57; 1:3 — Фарфан, 65.